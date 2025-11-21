Brunch artistique – Collectif Madame Suzie Onyx Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-14 11:00 – 13:00

Gratuit : non 15 € 15 € Billetteries :labilletterie.theatreonyx.frà Onyx, 1 place Océane à St-Herblain, du lundi au vendredi de 12h45 à 18h Tout public, En famille, Jeune Public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Bienvenue chez Onyx et Suzie : du 4 au 20 décembre 2025, un mois de collaboration pour défendre le spectacle vivant ! Surprises artistiques et culinaires Si vous rêvez de bruncher avec tous les artistes du Collectif Madame Suzie, votre rêve va bientôt être exaucé ! Mais concrètement, il se passera quoi pendant ces 2 heures ? Si les détails resteront secrets jusqu’au bout, nous pouvons déjà vous dire qu’il y aura une bande de musiciens, des copines super cuisinières, un service théâtralisé, des temps d’échange et des discussions savoureuses. Ce sera un moment hors du temps, atypique, unique, une autre façon de se rencontrer et de savourer les surprises artistiques et culinaires de ce collectif qui ne manque jamais d’idées, et encore moins de joyeusetés. Et si tout simplement, vous imaginiez que vous vous trouviez dans le jardin de Mme Suzie, une journée ensoleillée, avec vos meilleur.es potes, pour rompre la morosité du mois de décembre. Finie la méthode Coué, c’est ça la méthode Suzie ! Durée : 2h Tout public à partir de 8 ans

Onyx Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 00 http://theatreonyx.fr/ billetterie.onyx@saint-herblain.fr https://www.theatreonyx.fr