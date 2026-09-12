Brunch Atelier Fermentation Les Volonteux Beaumont-lès-Valence
samedi 19 septembre 2026 · Les Volonteux · Beaumont-lès-Valence
Informations pratiques
Beaumont-lès-Valence
Brunch Atelier Fermentation
Les Volonteux Ferme des Volonteux Beaumont-lès-Valence Drôme
Tarif : 65 – 65 – 65 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 13:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Au menu un brunch 100% végétal, bio et local concocté par Claudie des BôClau, cheffe nomade engagée.
.
Les Volonteux Ferme des Volonteux Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 53 61 56 bonjour.boclau@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On the menu: a 100% plant-based, organic, and locally sourced brunch prepared by Claudie from B%F4Clau, a socially conscious nomadic chef.
L’événement Brunch Atelier Fermentation Beaumont-lès-Valence a été mis à jour le 2026-09-02 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Beaumont-lès-Valence (Drôme)
- Journée-soirée portes ouvertes Les Pléiades Association drômoise d’astronomie Les Pleïades Beaumont-lès-Valence 12 septembre 2026
- Ca me dit jeux Beaumont-lès-Valence 19 septembre 2026
- Exposition Face à face Les Volonteux Beaumont-lès-Valence 26 septembre 2026
- Fête paysanne Les Volonteux Beaumont-lès-Valence 26 septembre 2026
- Brunch Aquarelle Les Volonteux Beaumont-lès-Valence 3 octobre 2026