Brunch Atelier Fermentation Les Volonteux Beaumont-lès-Valence

Informations pratiques

Beaumont-lès-Valence

Brunch Atelier Fermentation

Les Volonteux Ferme des Volonteux Beaumont-lès-Valence Drôme

Tarif : 65 – 65 – 65 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 13:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Au menu un brunch 100% végétal, bio et local concocté par Claudie des BôClau, cheffe nomade engagée.

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Les Volonteux Ferme des Volonteux Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 53 61 56 bonjour.boclau@gmail.com

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English :

On the menu: a 100% plant-based, organic, and locally sourced brunch prepared by Claudie from B%F4Clau, a socially conscious nomadic chef.

L’événement Brunch Atelier Fermentation Beaumont-lès-Valence a été mis à jour le 2026-09-02 par Valence Romans Tourisme