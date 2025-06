Brunch Atelier Orléans 5 juillet 2025 11:00

Brunch Atelier
53 Rue de la Gare
Orléans Loiret

5 juillet 2025 11:00

14:00

Tarif : 25 EUR

Le concept est simple: un atelier créatif autour d’une discipline ou thématique dans une ambiance musicale créée pour l’occasion, une découverte culturelle mais aussi gourmande avec l’aide de nos partenaires. Ils vous proposent un brunch du tonnerre adapté à tous les régimes alimentaires.

53 Rue de la Gare

Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire contact@artmovible.com

English :

The concept is simple: a creative workshop around a discipline or theme, in a musical atmosphere created for the occasion, a cultural discovery but also gourmet with the help of our partners. They’ll be serving up a brunch to suit all diets.

German :

Das Konzept ist einfach: ein kreativer Workshop zu einem bestimmten Thema oder einer bestimmten Disziplin in einem eigens für diesen Anlass geschaffenen musikalischen Ambiente, eine kulturelle Entdeckungsreise, aber auch eine kulinarische Entdeckungsreise mit Hilfe unserer Partner. Sie bieten Ihnen einen tollen Brunch an, der für alle Ernährungsformen geeignet ist.

Italiano :

Il concetto è semplice: un laboratorio creativo basato su una disciplina o un tema in un’atmosfera musicale creata per l’occasione, una scoperta culturale ma anche gastronomica con l’aiuto dei nostri partner. Verrà servito un fantastico brunch adatto a tutte le diete.

Espanol :

El concepto es sencillo: un taller creativo basado en una disciplina o tema en un ambiente musical creado para la ocasión, un descubrimiento cultural pero también gastronómico con la ayuda de nuestros colaboradores. Servirán un fantástico brunch para todos los gustos.

