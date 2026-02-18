Brunch au beffroi, Hôtel de Ville, Boulogne-sur-Mer

Brunch au beffroi Dimanche 26 avril, 10h00 Hôtel de Ville Pas-de-Calais

15 € par personne, sur inscription jusqu’au 22 avril

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T12:00:00+02:00

Partez pour une ascension guidée du beffroi pour découvrir son histoire et le panorama sur la ville, suivie d’un brunch !

À partir de 12 ans

Nombre de places limité. Tarif 15€ par personne

Le beffroi compte 126 marches, pas d’ascenseur

Hôtel de Ville place Godefroy de Bouillon, Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0391900295 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine@ville-boulogne-sur-mer.fr »}]

Une ascension commentée suivie d’un brunch visite guidée brunch

Service Communication de Boulogne-sur-Mer