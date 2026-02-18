Brunch au beffroi, Hôtel de Ville, Boulogne-sur-Mer
Brunch au beffroi, Hôtel de Ville, Boulogne-sur-Mer dimanche 26 avril 2026.
Brunch au beffroi Dimanche 26 avril, 10h00 Hôtel de Ville Pas-de-Calais
15 € par personne, sur inscription jusqu’au 22 avril
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T12:00:00+02:00
Partez pour une ascension guidée du beffroi pour découvrir son histoire et le panorama sur la ville, suivie d’un brunch !
À partir de 12 ans
Nombre de places limité. Tarif 15€ par personne
Le beffroi compte 126 marches, pas d’ascenseur
Hôtel de Ville place Godefroy de Bouillon, Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0391900295 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine@ville-boulogne-sur-mer.fr »}]
Une ascension commentée suivie d’un brunch visite guidée brunch
Service Communication de Boulogne-sur-Mer
À voir aussi à Boulogne Sur Mer (Pas-de-Calais)
- Yog’ART, Château comtal / Musée de Boulogne-sur-Mer, Boulogne-sur-Mer 15 avril 2026
- Opium du Peuple Saison Culturelle Carré Sam Boulogne-sur-Mer 16 avril 2026
- Raconte-moi une histoire, Château comtal / Musée de Boulogne-sur-Mer, Boulogne-sur-Mer 16 avril 2026
- OPIUM DU PEUPLE Carré Sam Boulogne-sur-Mer 16 avril 2026
- Enquête au musée, Château comtal / Musée de Boulogne-sur-Mer, Boulogne-sur-Mer 17 avril 2026