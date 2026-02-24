Brunch au café du Temple Café du temple Montélimar

Brunch au café du Temple

Café du temple 14 Place du temple Montélimar Drôme

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Uniquement sur réservation au 06 70 28 49 97

Début : 2026-03-01 10:00:00

fin : 2026-03-01 14:00:00

2026-03-01

Au retour des vacances on reprend les bonnes habitudes et… On brunch !

English :

Back from vacation, we’re back to good habits and… Brunch!

