Brunch au Château de Rochecotte Coteaux-sur-Loire

Brunch au Château de Rochecotte

43 Rue Dorothée de Dino Coteaux-sur-Loire Indre-et-Loire

Tarif : 65 – 65 – EUR

Début : 2025-11-02 12:00:00

fin : 2026-02-08

2025-11-02 2025-11-16 2025-12-07 2025-12-21 2026-01-04 2026-02-01 2026-02-08 2026-02-22 2026-03-01 2026-03-15 2026-03-29

Cet hiver, savourez les brunchs du Château de Rochecotte, une ambiance conviviale et gourmande. Un assortiment de délices salés et sucrés avec des mets finement sélectionnés et concoctés par nos chefs. Chaque brunch vous propose une diversité de mets qui se renouvellent pour vous surprendre !

43 Rue Dorothée de Dino Coteaux-sur-Loire 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 16 16

English :

This winter, enjoy Château de Rochecotte brunches in a friendly, gourmet atmosphere. An assortment of sweet and savory delights, with finely selected dishes concocted by our chefs. Each brunch offers a variety of dishes that are renewed to surprise you!

German :

Genießen Sie diesen Winter die Brunchs im Château de Rochecotte, eine gesellige und leckere Atmosphäre. Eine Auswahl an süßen und herzhaften Köstlichkeiten mit fein ausgewählten Gerichten, die von unseren Küchenchefs zusammengestellt werden. Jeder Brunch bietet Ihnen eine Vielfalt an Gerichten, die immer wieder neu zusammengestellt werden, um Sie zu überraschen!

Italiano :

Quest’inverno, godetevi il brunch allo Château de Rochecotte in un’atmosfera amichevole e gourmet. Un assortimento di delizie dolci e salate, con piatti finemente selezionati dai nostri chef. Ogni brunch offre una varietà di piatti che si rinnova per sorprendervi!

Espanol :

Este invierno, disfrute del brunch en el Château de Rochecotte en un ambiente agradable y gastronómico. Un surtido de delicias dulces y saladas, con platos finamente seleccionados y elaborados por nuestros chefs. Cada brunch ofrece una variedad de platos que le sorprenderán

