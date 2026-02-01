Brunch au Château Sainte Sabine Château Sainte Sabine Sainte-Sabine

Brunch au Château Sainte Sabine

Château Sainte Sabine 8 Route de Semur Sainte-Sabine Côte-d’Or

Tarif : 30 – 30 – EUR

Début : 2026-02-14 11:30:00

fin : 2026-11-28 14:00:00

Le moment gourmand de fin de semaine proposé par notre Chef ainsi que son équipe en cuisine et en pâtisserie.

Chaque samedi, pour ravir les papilles de tous, découvrez des buffets salés et sucrés, chauds et froids, des viennoiseries et pâtisseries, une sélection de fromages accompagnés de boissons chaudes et fraîches. La carte est élaborée à partir de produits frais, de saison et produits 100% Côte d’Or.

Sur place, les plus jeunes pourront profiter de jeux en bois et activités.

Invitez-vous sur la terrasse ensoleillée donnant vue sur notre parc habité par des daims en semi-liberté, ou bien profitez de la salle du restaurant gastronomique lors des journées plus fraîches.

Le samedi de 11h30 à 14h.

Tarif 65€ par personne 30€ pour les enfants de 12 ans

Sur réservation au 03.80.49.22.01 ou info@saintesabine.com

Le Brunch est ouvert à la clientèle du Château Sainte Sabine ainsi qu’aux clients extérieurs. .

Château Sainte Sabine 8 Route de Semur Sainte-Sabine 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 49 22 01 info@saintesabine.com

English : Brunch au Château Sainte Sabine

