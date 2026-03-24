Brunch au Châteaux Rol Valentin x Authentique Brunch Château Rol Valentin Saint-Étienne-de-Lisse

Brunch au Châteaux Rol Valentin x Authentique Brunch

Château Rol Valentin 2 Lieu-dit Bel Air Saint-Étienne-de-Lisse Gironde

Tarif : 39 – 39 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Offrez-vous une parenthèse gourmande au cœur du vignoble de Saint-Émilion, le temps d’un brunch d’exception au Château Rol Valentin, en partenariat avec @authentiquebrunch.

Installez-vous dans la salle à manger pour savourer un brunch raffiné composé de pièces sucrées et/ou salées, accompagné de boissons froides et chaudes.

Bonus profitez d’une visite du domaine offerte après le brunch pour une expérience encore plus immersive.

Formules proposées

Menu à 36€ brunch sucré et salé, boissons froides et chaudes incluses

Menu à 39€ brunch sucré et salé, boissons froides et chaudes, 1 verre de vin de nos vignobles familiaux.

Pour qui ? Les tribus en famille ou amis ou en couple pour se faire plaisir.

Possible de faire la dégustation sous hypnose suivie du brunch, on vous a fait un prix doux pour le combo 69€ .

Château Rol Valentin 2 Lieu-dit Bel Air Saint-Étienne-de-Lisse 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 40 13 76 contact@vignoblesrobin.com

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English : Brunch au Châteaux Rol Valentin x Authentique Brunch

L’événement Brunch au Châteaux Rol Valentin x Authentique Brunch Saint-Étienne-de-Lisse a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Saint-Emilion