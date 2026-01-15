Brunch au Coeur du Bien-être Le coeur du bien-être Les Andelys

Brunch au Coeur du Bien-être

Le 8 février, le Cœur du Bien-Être aux Andelys vous propose un brunch gourmand, servi sur réservation. Une parenthèse conviviale à partager autour de saveurs généreuses, au tarif de 35 €. .

Le coeur du bien-être 18 quai Grimoult Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 9 55 49 40 55 lecoeurdubienetre27700@gmail.com

