Brunch au Comptoir Gourmand

29 Grand’Rue Barr Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-22 10:00:00

fin : 2026-02-22 13:00:00

Date(s) :

2026-02-22 2026-03-29

Venez bruncher au Comptoir Gourmand à Barr !

Le tarif comprend 1 plat salé, 1 dessert, 1 boisson chaude et 1 boisson froide.

Adeline et Patrick, deux passionnés de cuisine, vous ouvrent les portes de leur boutique traiteur à Barr pour un brunch préparé avec soin à partir de produits frais, locaux et de saison.

Profitez-en pour découvrir le rayon épicerie fine soigneusement sélectionné par Adeline. Des produits de qualité qui sauront ravir les fins palais et ajouter une touche d’élégance à vos repas. Par beau temps, profitez de notre belle terrasse.

Le tarif comprend 1 plat Salé, 1 dessert, 1 boisson chaude et 1 boisson froide. .

29 Grand’Rue Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 10 36 aucomptoirgourmand.barr@gmail.com

English :

Come and brunch at Comptoir Gourmand in Barr!

Price includes: 1 savoury dish, 1 dessert, 1 hot drink and 1 cold drink.

L’événement Brunch au Comptoir Gourmand Barr a été mis à jour le 2026-02-14 par Office de tourisme du pays de Barr