Brunch vigneron au Domaine Grenier Domaine François Grenier Champagne

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Début : Dimanche 2025-10-19 11:00:00
Clôturez le week-end par un délicieux brunch au pied des vignes ! Le Domaine Grenier vous accueille avec le restaurateur Vincendon pour faire vibrer vos papilles.
Domaine François Grenier 20 route du Saint-Joseph Champagne 07340 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 33 24 51 contact@ardechegrandair.com
English : Brunch Domaine Grenier
Round off the weekend with a delicious brunch at the foot of the vines! The Domaine Grenier welcomes you with the restaurant Vincendon to tantalise your taste buds.
German : Brunch au Domaine Grenier
Schließen Sie das Wochenende mit einem köstlichen Brunch am Fuße der Weinberge ab! Die Domaine Grenier empfängt Sie zusammen mit dem Gastronomen Vincendon, um Ihre Geschmacksnerven zu verwöhnen.
Italiano : Brunch au Domaine Grenier
Concludete il fine settimana con un delizioso brunch ai piedi delle vigne! Il Domaine Grenier vi accoglie e il ristoratore Vincendon vi stuzzica il palato.
Espanol : Brunch au Domaine Grenier
Complete el fin de semana con un delicioso brunch al pie de los viñedos El Domaine Grenier le da la bienvenida junto con el restaurador Vincendon para deleitar su paladar.
