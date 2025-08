Brunch au Domaine Jòlibois Route d’Aureille Eyguières

Brunch au Domaine Jòlibois Route d’Aureille Eyguières dimanche 24 août 2025.

Brunch au Domaine Jòlibois

Dimanche 24 août 2025 à partir de 12h. Route d’Aureille Domaine Jòlibois Eyguières Bouches-du-Rhône

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-08-24

fin : 2025-08-24

Date(s) :

2025-08-24

Le Domaine Jòlibois vous propose un brunch gourmand, le dimanche 24 août à partir de 12h.

Offrez-vous une parenthèse gourmande au cœur du Domaine Jòlibois, dans un cadre élégant et apaisant.

Chaque dimanche, un brunch généreux vous attend douceurs sucrées, délices salés, produits du terroir soigneusement choisis… le tout préparé avec raffinement et authenticité.



Un moment de détente à partager en famille ou entre amis, dans une ambiance conviviale et sereine.

✨ Le tarif comprend le brunch complet ainsi qu’une boisson chaude de votre choix. .

Route d’Aureille Domaine Jòlibois Eyguières 13430 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 80 80 10 35 contact@domainejolibois.com

English :

Domaine Jòlibois is hosting a gourmet brunch on Sunday 24 August from 12 noon.

German :

Das Weingut Jòlibois lädt Sie am Sonntag, dem 24. August, ab 12 Uhr zu einem Gourmet-Brunch ein.

Italiano :

Il Domaine Jòlibois organizza un brunch gastronomico domenica 24 agosto a partire dalle 12.00.

Espanol :

El Domaine Jòlibois organiza un brunch gastronómico el domingo 24 de agosto a partir de las 12h.

L’événement Brunch au Domaine Jòlibois Eyguières a été mis à jour le 2025-07-30 par Provence Tourisme