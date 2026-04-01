Brunch au Ma restaurant le Mâ ile aux cabanes Sainte-Colombe
Brunch au Ma restaurant le Mâ ile aux cabanes Sainte-Colombe dimanche 19 avril 2026.
Brunch au Ma
restaurant le Mâ ile aux cabanes Chez Brossard Sainte-Colombe Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 11:00:00
fin : 2026-04-19 15:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Pour ce brunch, on vous prépare tout maison, avec des produits frais et locaux.
Du salé, du sucré… et surtout du choix, pour que chacun y trouve son bonheur.
C’est généreux, gourmand, et fait avec beaucoup de cœur ..
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restaurant le Mâ ile aux cabanes Chez Brossard Sainte-Colombe 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 05 35 87
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English :
This brunch is all homemade, with fresh, local produce.
Savory, sweet? and above all, choice, so there’s something for everyone.
It’s generous, gourmet and heartfelt…
L’événement Brunch au Ma Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-03-18 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge