Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Brunch au Ma restaurant le Mâ ile aux cabanes Sainte-Colombe

Brunch au Ma restaurant le Mâ ile aux cabanes Sainte-Colombe dimanche 19 avril 2026.

Lieu : restaurant le Mâ ile aux cabanes

Adresse : Chez Brossard

Ville : 17210 Sainte-Colombe

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Brunch au Ma

restaurant le Mâ ile aux cabanes Chez Brossard Sainte-Colombe Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 11:00:00
fin : 2026-04-19 15:00:00

Date(s) :
2026-04-19

Pour ce brunch, on vous prépare tout maison, avec des produits frais et locaux.
Du salé, du sucré… et surtout du choix, pour que chacun y trouve son bonheur.
C’est généreux, gourmand, et fait avec beaucoup de cœur ..
  .

restaurant le Mâ ile aux cabanes Chez Brossard Sainte-Colombe 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 05 35 87 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This brunch is all homemade, with fresh, local produce.
Savory, sweet? and above all, choice, so there’s something for everyone.
It’s generous, gourmet and heartfelt…

L’événement Brunch au Ma Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-03-18 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge