Brunch, au moulin de Sabathier Le moulin de Sabathier Conchez-de-Béarn
dimanche 20 septembre 2026 · Le moulin de Sabathier · Conchez-de-Béarn
Informations pratiques
Conchez-de-Béarn
Brunch, au moulin de Sabathier
Le moulin de Sabathier 785 Chemin du Moulin Conchez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:30:00
fin : 2026-09-20 11:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Vivez un moment gourmand et convivial au Moulin de Sabathier lors d’un brunch. Au menu pain du moulin, viennoiseries, café, thé, chocolat chaud, omelette aux cèpes et fromage du pays.
Après le brunch, prolongez la matinée avec la visite du moulin à eau en compagnie des meuniers. Découvrez le fonctionnement du moulin, les étapes de fabrication de la farine et profitez d’une balade le long du canal jusqu’à la digue (à 300 m). .
Le moulin de Sabathier 785 Chemin du Moulin Conchez-de-Béarn 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 67 25 32 lemoulindesabathier@gmail.com
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English : Brunch, au moulin de Sabathier
L’événement Brunch, au moulin de Sabathier Conchez-de-Béarn a été mis à jour le 2026-09-01 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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