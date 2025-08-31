Brunch au parc Balsan Châteauroux
Brunch au parc Balsan Châteauroux dimanche 31 août 2025.
Indre
Brunch au parc Balsan Parc Balsan Châteauroux Indre
Tarif : 11.5 – 11.5 – EUR
11.5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-08-31 11:00:00
fin : 2025-08-31 13:00:00
Date(s) :
2025-08-31
Célébrez l’été avec un brunch gourmand dans le cadre exceptionnel du parc Balsan à Châteauroux.
Installez-vous au cœur du parc Balsan à Châteauroux pour un brunch gourmand en plein air ! « Le Goûter de Clément » et « Grains de Café » s’associent pour vous régaler avec viennoiseries, pâtisseries, boissons chaudes, jus frais et douceurs maison. Un moment savoureux dans un cadre verdoyant et paisible. 11.5 .
Parc Balsan
Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com
English :
Celebrate summer with a gourmet brunch in the cloister of the Cordeliers convent!
German :
Feiern Sie den Sommer mit einem Gourmet-Brunch im Kreuzgang des Cordeliers-Klosters!
Italiano :
Festeggiate l’estate con un brunch gourmet nel chiostro del convento dei Cordeliers!
Espanol :
Celebre el verano con un brunch gastronómico en el claustro del convento de los Cordeliers
L’événement Brunch au parc Balsan Châteauroux a été mis à jour le 2025-06-20 par OT Châteauroux Berry Tourisme