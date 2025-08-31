Brunch au parc Balsan Châteauroux

Brunch au parc Balsan

Brunch au parc Balsan Châteauroux dimanche 31 août 2025.

Indre

Brunch au parc Balsan  Parc Balsan Châteauroux Indre

Tarif : 11.5 EUR
11.5
Tarif enfant

Date et horaire :
Début : Dimanche 2025-08-31 11:00:00
fin : 2025-08-31 13:00:00

Date(s) :
2025-08-31

Célébrez l’été avec un brunch gourmand dans le cadre exceptionnel du parc Balsan à Châteauroux.
Installez-vous au cœur du parc Balsan à Châteauroux pour un brunch gourmand en plein air ! « Le Goûter de Clément » et « Grains de Café » s’associent pour vous régaler avec viennoiseries, pâtisseries, boissons chaudes, jus frais et douceurs maison. Un moment savoureux dans un cadre verdoyant et paisible. 11.5  .

Parc Balsan
Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74  accueil@chateauroux-tourisme.com

English :

Celebrate summer with a gourmet brunch in the cloister of the Cordeliers convent!

German :

Feiern Sie den Sommer mit einem Gourmet-Brunch im Kreuzgang des Cordeliers-Klosters!

Italiano :

Festeggiate l’estate con un brunch gourmet nel chiostro del convento dei Cordeliers!

Espanol :

Celebre el verano con un brunch gastronómico en el claustro del convento de los Cordeliers

