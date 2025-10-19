Brunch au Prieuré Saint Gabriel Prieuré Saint Gabriel Creully sur Seulles

Brunch au Prieuré Saint Gabriel

Prieuré Saint Gabriel 1 Rue du Prieuré Creully sur Seulles Calvados

Début : 2025-10-19 11:30:00

fin : 2025-10-26 16:30:00

2025-10-19 2025-10-26 2025-11-02 2025-11-09 2025-11-16 2025-11-23 2025-11-30

Un brunch au cœur de la nature !

Sous les pommiers du Prieuré Saint Gabriel, savourez un buffet à volonté concocté à partir de produits locaux et de saison.

Profitez d’un cadre exceptionnel pour vous détendre le temps d’un week-end, entre patrimoine, verdure et gourmandise.

Prieuré Saint Gabriel 1 Rue du Prieuré Creully sur Seulles 14480 Calvados Normandie +33 6 77 34 83 13

English : Brunch au Prieuré Saint Gabriel

Brunch in the heart of nature!

Under the apple trees of the Prieuré Saint Gabriel, enjoy an all-you-can-eat buffet concocted from local, seasonal produce.

Take advantage of an exceptional setting to relax for a weekend, between heritage, greenery and gourmet delights.

German : Brunch au Prieuré Saint Gabriel

Ein Brunch im Herzen der Natur!

Genießen Sie unter den Apfelbäumen des Priorats Saint Gabriel ein All-you-can-eat-Buffet, das aus lokalen und saisonalen Produkten zusammengestellt wird.

Genießen Sie ein Wochenende in einer außergewöhnlichen Umgebung, in der Sie sich zwischen Kulturerbe, Grün und Gaumenfreuden entspannen können.

Italiano :

Un brunch nel cuore della natura!

Sotto i meli del Prieuré Saint Gabriel, gustate un buffet a volontà a base di prodotti locali e di stagione.

Approfittate di questo ambiente eccezionale per rilassarvi durante il fine settimana, con il suo patrimonio, il suo verde e le sue delizie gastronomiche.

Espanol :

Un brunch en plena naturaleza

Bajo los manzanos del Prieuré Saint Gabriel, disfrute de un bufé libre a base de productos locales de temporada.

Aproveche este marco excepcional para relajarse durante el fin de semana, con su patrimonio, su vegetación y sus delicias gastronómicas.

