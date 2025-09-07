BRUNCH BACK TO SCHOOL Montpellier

BRUNCH BACK TO SCHOOL Montpellier dimanche 7 septembre 2025.

BRUNCH BACK TO SCHOOL

50 Rue Isabelle Eberhardt Montpellier Hérault

Tarif :

Début : 2025-09-07
fin : 2025-09-07

2025-09-07

Un brunch de rentrée festif pour petits et grands animations par Simon le Clown et ambiance musicale avec DJ Sin Dee. Un dimanche plein de bonne humeur !
Dimanche 7 septembre
Services à 11h & 13h

Un brunch de rentrée festif pour petits et grands animations par Simon le Clown et ambiance musicale avec DJ Sin Dee. Un dimanche plein de bonne humeur !

50 Rue Isabelle Eberhardt Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 12 05 19 25  HELLO@JOSTMONTPELLIER.COM

English :

A festive back-to-school brunch for young and old, with entertainment by Simon the Clown and music by DJ Sin Dee. A Sunday full of good cheer!

German :

Ein festlicher Brunch zum Schulanfang für Groß und Klein: Animationen von Simon dem Clown und musikalische Untermalung durch DJ Sin Dee. Ein Sonntag voller guter Laune!

Italiano :

Un festoso brunch di ritorno alla scuola per grandi e piccini, con l’intrattenimento di Simon il Clown e la musica di DJ Sin Dee. Sarà sicuramente una domenica all’insegna del divertimento!

Espanol :

Un brunch festivo de vuelta al cole para grandes y pequeños, amenizado por Simon el Payaso y con música de DJ Sin Dee. Será un domingo lleno de diversión

