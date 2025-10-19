Brunch Bar le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon
Brunch Bar le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon dimanche 19 octobre 2025.
Brunch Bar le Chifoumi
Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19 11:00:00
fin : 2025-10-19 14:00:00
Date(s) :
2025-10-19
Venez bruncher au bar à jeu le Chifoumi
Le brunch est sur réservation.
20€/adulte
12€/enfant .
Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 67 58 79 41
English :
Brunch at the Chifoumi game bar
German :
Kommen Sie zum Brunch in die Spielbar Chifoumi
Italiano :
Venite a fare un brunch al bar del gioco Chifoumi
Espanol :
Ven a tomar el brunch al bar de juegos Chifoumi
L’événement Brunch Bar le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2025-10-10 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis