BRUNCH & BARBECUE Terrasse du Château Mazières-en-Gâtine lundi 14 juillet 2025.

Terrasse du Château LIEU DIT LE PETIT CHENE Mazières-en-Gâtine Deux-Sèvres

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Début : 2025-07-14

A partir de 11h30, venez célébrer la Fête Nationale dans une ambiance festive et conviviale !

Partagez un délicieux brunch gourmand et varié, ainsi que le barbecue brasero préparé avec passion par le chef Eric Jan et son équipe.

Des animations en plein air attendent petits et grands dans un cadre chaleureux, idéal pour profiter de cette journée spéciale en famille ou entre amis ! .

Terrasse du Château LIEU DIT LE PETIT CHENE Mazières-en-Gâtine 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 44 73 alexandrapalace@lamaisonyounan.com

