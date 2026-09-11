Informations pratiques

Zellenberg

Brunch bio ‘sans thé’ au Domaine BECKER

4 route d’Ostheim Zellenberg Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-18 10:00:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

A 10h départ pour une balade dans le Froehn avec Jean Philippe viticulteur œnologue & distillateur. A 11h00 retour au domaine pour une dégustation sous forme de brunch avec les produits bio du domaine.

A 10 H départ pour une balade dans le Froehn.

A 11H00 retour au domaine pour une dégustation sous forme de brunch.

Au menu, un généreux assortiment de produits salés et sucrés : œufs durs, jambon, rillettes de thon et de saumon, beurre doux et confitures, pains frais et viennoiseries, sans oublier les incontournables Mauricettes et bretzels. Côté fraîcheur et gourmandise, profitez également d’une sélection de fromages affinés et de fromage blanc, accompagnés de fruits de saison..

S’annoncer au plus tard J-3 avec paiement sur la Boutique du site www.vinsbecker.com

Cette animation s’inscrit dans l’évènement « Vignobles en scène ! » organisé par le label Vignobles & Découvertes. .

4 route d’Ostheim Zellenberg 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 90 16 vinsbecker@orange.fr

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English :

At 10:00 a.m., we’ll set out for a walk through the Froehn with Jean Philippe, a winemaker, oenologist, and distiller. At 11:00 a.m., we’ll return to the estate for a tasting in the form of a brunch featuring the estate’s organic products.

L’événement Brunch bio ‘sans thé’ au Domaine BECKER Zellenberg a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr