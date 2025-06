Brunch Braséro Château La Garde Martillac 22 juin 2025 10:00

Gironde

Brunch Braséro Château La Garde 1 Chemin La Tour Martillac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-22 10:00:00

fin : 2025-06-22 15:00:00

Date(s) :

2025-06-22

La belle saison revient… et notre Brunch d’Été aussi !

Pour la 2eme édition de cet événement estival, le Château La Garde vous donne rendez-vous le dimanche 22 juin pour un moment chaleureux et gourmand, à seulement 20 minutes de Bordeaux.

Venez (re)découvrir le domaine dans une ambiance détendue, autour d’un brunch au brasero imaginé pour célébrer l’été, la nature… et les bons produits.

Au programme :

10h Visite guidée du château & dégustation de nos vins

12h–15h Brunch généreux en plein air, préparé par le traiteur O Plaisir Gourmand

Accords mets et vins, cuisine au brasero, ambiance estivale et décontractée au cœur des vignes

Que vous veniez en famille, entre amis ou pour le plaisir d’une escapade, ce brunch est une invitation à prendre le temps, à profiter d’un cadre naturel unique, et à savourer le meilleur de notre terroir. .

Château La Garde 1 Chemin La Tour

Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 17 85 11 hospitality.lagarde@dourthe.com

English : Brunch Braséro

German : Brunch Braséro

Italiano :

Espanol : Brunch Braséro

L’événement Brunch Braséro Martillac a été mis à jour le 2025-06-16 par OT Montesquieu