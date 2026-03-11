Brunch buffet spécialité italienne Pastel Nyons Nyons
Brunch buffet spécialité italienne Pastel Nyons Nyons dimanche 26 avril 2026.
Brunch buffet spécialité italienne
Pastel Nyons 3 rue de la Résistance Nyons Drôme
Tarif : 24 – 24 – 24 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:30:00
fin : 2026-04-26 14:30:00
Date(s) :
2026-04-26
Brunch buffet de spécialités italiennes
Boissons chaudes, jus de fruits, bruschettas, foccacia, gressins, pinsa, salades fraîches, anti gaspi…Fromages et charcuteries italiennes.
Panna cotta, tiramisu, panettone et biscuits…
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Pastel Nyons 3 rue de la Résistance Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 38 35 pastel.nyons@gmail.com
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English :
Brunch buffet of Italian specialities
Hot drinks, fruit juices, bruschettas, foccacia, breadsticks, pinsa, fresh salads, anti-gasppi…Italian cheeses and cold meats.
Panna cotta, tiramisu, panettone and cookies…
L’événement Brunch buffet spécialité italienne Nyons a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale