Brunch Carnaval au Mamao Mamão Bourg-de-Péage

Brunch Carnaval au Mamao
Mamão 275 Allée des deux soeurs Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Début : 2026-02-08 11:30:00
fin : 2026-02-08 14:30:00
2026-02-08
Retrouvez vous autour d’un brunch généreux, dans une ambiance festive et chaleureuse, aux accents de carnaval !
Pendant que les grands profitent du brunch, les enfants pourront s’amuser grâce à des activités spécialement imaginées pour eux.
Mamão 275 Allée des deux soeurs Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 85 48 54 85 contact@mamao.fr
English :
Join us for a generous brunch, in a warm and festive atmosphere with a carnival flavour!
While the grown-ups enjoy brunch, children can have fun with activities specially designed for them.
L’événement Brunch Carnaval au Mamao Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-01-15 par Valence Romans Tourisme