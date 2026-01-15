Brunch Carnaval au Mamao Mamão Bourg-de-Péage

Brunch Carnaval au Mamao

Mamão 275 Allée des deux soeurs Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 11:30:00

fin : 2026-02-08 14:30:00

Date(s) :

2026-02-08

Retrouvez vous autour d’un brunch généreux, dans une ambiance festive et chaleureuse, aux accents de carnaval !

Pendant que les grands profitent du brunch, les enfants pourront s’amuser grâce à des activités spécialement imaginées pour eux.

.

Mamão 275 Allée des deux soeurs Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 85 48 54 85 contact@mamao.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us for a generous brunch, in a warm and festive atmosphere with a carnival flavour!

While the grown-ups enjoy brunch, children can have fun with activities specially designed for them.

L’événement Brunch Carnaval au Mamao Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-01-15 par Valence Romans Tourisme