Brunch Céramique Décore-moi Café Céramique Labenne

Labenne

Brunch Céramique

Décore-moi Café Céramique 1 avenue de l’océan Labenne Landes

Tarif : 20 – 20 – 95 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 14:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Détendez-vous, partagez et créez vos propres pièces en savourant un festin !

L’activité parfaite pour chiller à Labenne

Brunch & Céramique l’alliance du gourmand et du créatif.

Détendez-vous, partagez et créez vos propres pièces en savourant un festin !

L’activité parfaite pour chiller à Labenne

Brunch & Céramique l’alliance du gourmand et du créatif (à partir de 5€)

Idéal en famille ou entre amis pour papoter.

Ambiance cocooning on s’occupe de tout.

Ce dimanche 26 avril

Créneau 1 10h 13h

Créneau 2 14h 17h

Places limitées ! Réservez vite votre table sur notre site Internet

Labenne-Capbreton-Hossegor-Seignosse-Bayonne-Biarritz on s’occupe .

Décore-moi Café Céramique 1 avenue de l’océan Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Brunch Céramique

Relax, share and create your own pieces as you enjoy a feast!

The perfect activity for chilling out in Labenne:

Brunch & Ceramics: a combination of the gourmet and the creative.

L’événement Brunch Céramique Labenne a été mis à jour le 2026-04-22 par OTI LAS