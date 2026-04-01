Brunch Céramique Décore-moi Café Céramique Labenne
Brunch Céramique Décore-moi Café Céramique Labenne dimanche 26 avril 2026.
Labenne
Brunch Céramique
Décore-moi Café Céramique 1 avenue de l’océan Labenne Landes
Tarif : 20 – 20 – 95 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 14:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Détendez-vous, partagez et créez vos propres pièces en savourant un festin !
L’activité parfaite pour chiller à Labenne
Brunch & Céramique l’alliance du gourmand et du créatif.
Détendez-vous, partagez et créez vos propres pièces en savourant un festin !
L’activité parfaite pour chiller à Labenne
Brunch & Céramique l’alliance du gourmand et du créatif (à partir de 5€)
Idéal en famille ou entre amis pour papoter.
Ambiance cocooning on s’occupe de tout.
Ce dimanche 26 avril
Créneau 1 10h 13h
Créneau 2 14h 17h
Places limitées ! Réservez vite votre table sur notre site Internet
Labenne-Capbreton-Hossegor-Seignosse-Bayonne-Biarritz on s’occupe .
Décore-moi Café Céramique 1 avenue de l’océan Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Brunch Céramique
Relax, share and create your own pieces as you enjoy a feast!
The perfect activity for chilling out in Labenne:
Brunch & Ceramics: a combination of the gourmet and the creative.
L’événement Brunch Céramique Labenne a été mis à jour le 2026-04-22 par OTI LAS
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