Brunch | Chartreuse du Bignac Chartreuse du Bignac Saint-Nexans
Brunch | Chartreuse du Bignac Chartreuse du Bignac Saint-Nexans dimanche 25 janvier 2026.
Brunch | Chartreuse du Bignac
Chartreuse du Bignac 1883 Route du Bignac Saint-Nexans Dordogne
Tarif : 55 – 55 – 55 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-25
La Chartreuse du Bignac vous propose une parenthèse gourmande à savourer le temps d’un dimanche.
Au menu
Les plats signatures du Chef
Un buffet généreux, sucré & salé
Boissons chaudes & jus
Œufs préparés à la minute selon vos envies
Consulter le menu complet sur le site internet https://www.abignac.com/fr/restaurant-gastronomique-bergerac-perigord
Sur réservation, nombre de places limité. .
Chartreuse du Bignac 1883 Route du Bignac Saint-Nexans 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 12 80 info@abignac.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Brunch | Chartreuse du Bignac
L’événement Brunch | Chartreuse du Bignac Saint-Nexans a été mis à jour le 2026-01-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides