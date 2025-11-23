Brunch Châteauroux
Brunch Châteauroux dimanche 23 novembre 2025.
4 Rue Alfred Dauvergne Châteauroux Indre
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-11-23
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
Le Colbert vous propose un brunch pour vous régaler à plusieurs !
Cocktail de bienvenue et buffet à volonté. Sur réservation ! 15 .
4 Rue Alfred Dauvergne Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 35 22 93
English :
Le Colbert offers a brunch for several!
German :
Das Colbert bietet Ihnen einen Brunch an, bei dem Sie mit mehreren Personen schlemmen können!
Italiano :
Il Colbert offre un brunch da gustare tutti insieme!
Espanol :
El Colbert ofrece un brunch para disfrutar todos juntos
L’événement Brunch Châteauroux a été mis à jour le 2025-10-31 par OT Châteauroux Berry Tourisme