Brunch Châteauroux dimanche 23 novembre 2025.

Brunch

4 Rue Alfred Dauvergne Châteauroux Indre

Le Colbert vous propose un brunch pour vous régaler à plusieurs !
Cocktail de bienvenue et buffet à volonté. Sur réservation ! 15  .

4 Rue Alfred Dauvergne Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 35 22 93 

English :

Le Colbert offers a brunch for several!

German :

Das Colbert bietet Ihnen einen Brunch an, bei dem Sie mit mehreren Personen schlemmen können!

Italiano :

Il Colbert offre un brunch da gustare tutti insieme!

Espanol :

El Colbert ofrece un brunch para disfrutar todos juntos

