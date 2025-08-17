Brunch chez Anaïs Cold Brew par Sweet & Salted Bourges

Brunch chez Anaïs Cold Brew par Sweet & Salted Bourges dimanche 17 août 2025.

Brunch chez Anaïs Cold Brew par Sweet & Salted

Chemin de Caraqui Bourges Cher

Tarif : 30 – 30 – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-08-17 11:30:00

fin : 2025-08-17

2025-08-17

Venez profiter d’un brunch au cœur des marais de Bourges chez Anaïs Cold Brew.

Dimanche 17 août, cap sur une parenthèse 100 % bucolique chez Anaïs Cold Brew, au café des marais de Bourges.

Au programme un brunch végétarien imaginé par Sweet & Salted, l’un des traiteurs les plus créatifs de la ville. Après une parenthèse anglaise, Adélie et Jordan sont revenus à Bourges avec une mission faire voyager vos papilles à travers des recettes originales, mêlant saveurs d’ici et d’ailleurs.

En attendant l’ouverture de leur boutique traiteur et restaurant sur mesure, prévue au 2 rue d’Auron, leurs créations sont disponibles sur commande… et à déguster dès maintenant lors de ce rendez-vous gourmand et convivial. 30 .

Chemin de Caraqui Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire sweetandsalted01@gmail.com

English :

Enjoy brunch in the heart of the Bourges marshes at Anaïs Cold Brew.

German :

Genießen Sie einen Brunch im Herzen der Sümpfe von Bourges bei Anaïs Cold Brew.

Italiano :

Venite a gustare un brunch nel cuore delle paludi di Bourges da Anaïs Cold Brew.

Espanol :

Venga a disfrutar de un brunch en el corazón de las marismas de Bourges en Anaïs Cold Brew.

