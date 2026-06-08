Brunch chez Ty Pouce Ty Pouce Quimperlé

Quimperlé

Brunch chez Ty Pouce

Ty Pouce 4 Ruelle des Gorrêts Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Buffet à volonté, sur réservation obligatoire.

Bu bon, du frais, du fait maison, du bonheur sur la table !

– Pain frais, croissant, beurre, beurre de cacahuète, confiture, pâte à tartiner, miel et autres lichouseries.

– Fromage blanc, fruits frais, yaourts, granola.

– Assortiment de fromages et charcuterie.

En supplément Jus de pommes, jus frais de saison, boissons chaudes, oeufs brouillés ou cocotte. .

Ty Pouce 4 Ruelle des Gorrêts Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 67 10

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English :

L’événement Brunch chez Ty Pouce Quimperlé a été mis à jour le 2026-06-04 par OT QUIMPERLE LES RIAS