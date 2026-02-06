Brunch Cinéma Ardon

Brunch Cinéma

BRUNCH CINÉMA

Dimanche 1er mars 2026

De 11h30 à 14h00

Installez-vous confortablement et profitez d’un brunch généreux dans une ambiance cinéma, idéale pour un moment en famille ou entre amis.

35 € adulte 15 € enfant

Renseignements & réservations obligatoires au 02 38 49 99 02 ou hb1f0-fb@accor.com

(Places limitées réservation vivement conseillée .

200 Allée des 4 Vents Ardon 45160 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 49 99 02 hb1f0@accor.com

English :

CINEMA BRUNCH

Make yourself comfortable and enjoy a generous brunch in a cinema atmosphere, ideal for a moment with family or friends.

