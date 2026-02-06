Brunch Cinéma Ardon
Brunch Cinéma Ardon dimanche 1 mars 2026.
200 Allée des 4 Vents Ardon Loiret
Début : 2026-03-01 11:00:00
fin : 2026-03-01 14:00:00
2026-03-01
BRUNCH CINÉMA
Installez-vous confortablement et profitez d’un brunch généreux dans une ambiance cinéma, idéale pour un moment en famille ou entre amis.
Dimanche 1er mars 2026
De 11h30 à 14h00
Installez-vous confortablement et profitez d’un brunch généreux dans une ambiance cinéma, idéale pour un moment en famille ou entre amis.
35 € adulte 15 € enfant
Renseignements & réservations obligatoires au 02 38 49 99 02 ou hb1f0-fb@accor.com
(Places limitées réservation vivement conseillée .
200 Allée des 4 Vents Ardon 45160 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 49 99 02 hb1f0@accor.com
English :
CINEMA BRUNCH
Make yourself comfortable and enjoy a generous brunch in a cinema atmosphere, ideal for a moment with family or friends.
