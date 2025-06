Brunch, concert et vide-dressing aux Les Bains – Les Bains Marciac 29 juin 2025 11:30

Gers

Brunch, concert et vide-dressing aux Les Bains Les Bains 34 Rue Joseph Abeilhé Marciac Gers

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-29 11:30:00

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-29

À l’ombre des cerisiers, et les pieds dans l’herbe, nous vous proposons une belle après-midi plein air Brunch, Concert et Vide-dressing.

Au programme

12h, brunch au jardin Réservation nécessaire par SMS uniquement.

+ Vide dressing

13h, concert surprise sur la scène extérieure (participation libre) ⛱

Notre BRUNCH, c’est ça :

Pour se réveiller les papilles en douceur et ouvrir gentiment l’appétit Café ou thé + Viennoiserie, Pain beurre confiture + Salade de fruits

Pour prolonger le plaisir Assortiment de charcuteries de la Ferme Lalaque + Gaspacho + Salades + Tarte salée

Et on termine avec la tarte du dimanche

À propos de Les Bains ArtMusicShop :

« Les Bains ArtMusicShop » est un espace culturel dynamique situé à Marciac, dédié à la diffusion et à la valorisation des expressions artistiques. En accueillant régulièrement des concerts, des expositions et des événements thématiques, « Les Bains » contribue activement à l’enrichissement de l’offre culturelle de Marciac.

.

Les Bains 34 Rue Joseph Abeilhé

Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 28 33 54 10 ericginhac@orange.fr

English :

In the shade of the cherry trees, with your feet firmly planted in the grass, we invite you to enjoy an afternoon of outdoor activities: Brunch, Concert and Fashion Sale.

On the program

12pm, brunch in the garden Reservations required by SMS only.

+ Garage sale

1pm, surprise concert on the outdoor stage (free participation) ?

Our BRUNCH is all about :

? To gently wake up your taste buds and whet your appetite: Coffee or tea + Viennoiserie, Bread with butter and jam + Fruit salad

? To prolong the pleasure: Assortment of charcuterie from Lalaque Farm + Gaspacho + Salads + Savoury tart

? And we finish with the Sunday tart

About Les Bains ArtMusicShop:

« Les Bains ArtMusicShop » is a dynamic cultural space located in Marciac, dedicated to the dissemination and promotion of artistic expressions. By regularly hosting concerts, exhibitions and themed events, « Les Bains » actively contributes to enriching Marciac’s cultural offering.

German :

Im Schatten der Kirschbäume und mit den Füßen im Gras bieten wir Ihnen einen schönen Nachmittag im Freien: Brunch, Konzert und Kleiderverkauf.

Das Programm

12 Uhr, Brunch im Garten Reservierung nur per SMS erforderlich.

+ Leerung des Kleiderschranks

13 Uhr, Überraschungskonzert auf der Außenbühne (Teilnahme frei) ?

Unser BRUNCH, das ist das :

? Um die Geschmacksknospen sanft zu wecken und den Appetit sanft anzuregen: Kaffee oder Tee + Gebäck, Brot mit Butter und Marmelade + Obstsalat

? Um das Vergnügen zu verlängern: Wurstwarenauswahl von der Ferme Lalaque + Gaspacho + Salate + Salzkuchen

? Und zum Abschluss die Sonntagstorte

Über « Les Bains ArtMusicShop » :

« Les Bains ArtMusicShop » ist ein dynamischer Kulturraum in Marciac, der sich der Verbreitung und Aufwertung von künstlerischen Ausdrucksformen widmet. Durch die regelmäßige Ausrichtung von Konzerten, Ausstellungen und thematischen Veranstaltungen trägt « Les Bains » aktiv zur Bereicherung des kulturellen Angebots in Marciac bei.

Italiano :

All’ombra dei ciliegi, con i piedi ben piantati nell’erba, vi invitiamo a un bel pomeriggio di attività all’aperto: brunch, concerto e vendita di abiti.

Il programma

ore 12.00, brunch in giardino Prenotazione obbligatoria solo via SMS.

+ Vendita di travestimenti

ore 13.00, concerto a sorpresa sul palco esterno (partecipazione gratuita) ?

Il nostro BRUNCH è all’insegna di :

? Per risvegliare dolcemente le papille gustative e stuzzicare l’appetito: caffè o tè + pasticcini viennesi, pane con burro e marmellata + macedonia di frutta

? Per prolungare il piacere: assortimento di salumi della fattoria Lalaque + Gaspacho + insalata + torta salata

? E concludiamo con la crostata della domenica

Informazioni su Les Bains ArtMusicShop:

« Les Bains ArtMusicShop è uno spazio culturale dinamico situato a Marciac, dedicato alla presentazione e alla promozione dell’espressione artistica. Ospitando regolarmente concerti, mostre ed eventi a tema, « Les Bains » contribuisce attivamente ad arricchire l’offerta culturale di Marciac.

Espanol :

A la sombra de los cerezos, con los pies bien plantados en la hierba, le invitamos a una encantadora tarde de actividades al aire libre: brunch, concierto y venta de disfraces.

En el programa

12.00 h, brunch en el jardín Reserva obligatoria sólo por SMS.

+ Venta de disfraces

13.00 h, concierto sorpresa en el escenario al aire libre (participación gratuita) ?

Nuestro BRUNCH trata de :

? Para despertar suavemente sus papilas gustativas y abrir el apetito: café o té + bollería vienesa, pan con mantequilla y mermelada + ensalada de frutas

? Para prolongar el placer: Surtido de charcutería de la Granja Lalaque + Gaspacho + Ensaladas + Tarta salada

? Y terminamos con la tarta del domingo

Acerca de Les Bains ArtMusicShop:

« Les Bains ArtMusicShop es un espacio cultural dinámico situado en Marciac, dedicado a mostrar y promover la expresión artística. Al acoger regularmente conciertos, exposiciones y eventos temáticos, « Les Bains » contribuye activamente a enriquecer la oferta cultural de Marciac.

L’événement Brunch, concert et vide-dressing aux Les Bains Marciac a été mis à jour le 2025-06-13 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65