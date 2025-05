Brunch coup de cœur – Sauzé-Vaussais, 7 juin 2025 10:30, Sauzé-Vaussais.

Deux-Sèvres

Brunch coup de cœur 1 bis rue du baron Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 10:30:00

fin : 2025-06-07 12:00:00

Date(s) :

2025-06-07

On vous donne rendez-vous à la médiathèque autour d’un brunch

pour échanger sur les livres, films et musiques qui vous avez adoré et que vous avez envie de partager.

L’occasion de profiter de belles découvertes c’est pas malin ça ?

Public Ado Adulte

Gratuit .

1 bis rue du baron

Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 56 61 mediatheque@sauze-entre-bois.fr

English : Brunch coup de cœur

German : Brunch coup de cœur

Italiano :

Espanol : Brunch coup de cœur

L’événement Brunch coup de cœur Sauzé-Vaussais a été mis à jour le 2025-05-22 par OT Pays Mellois