Brunch créatif et Vision Board de rentrée Marans
Brunch créatif et Vision Board de rentrée Marans dimanche 16 novembre 2025.
1 quai Georges Clémenceau Marans Charente-Maritime
Début : 2025-11-16 10:00:00
2025-11-16 2025-12-21
Participez à un Brunch créatif créez votre bijou en résine UV.
Une belle idée cadeau pour Noël
.
1 quai Georges Clémenceau Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 25 73 61
English :
Join us for a Creative Brunch: create your own jewel in UV resin.
A great gift idea for Christmas
German :
Nehmen Sie an einem Kreativ-Brunch teil: Kreieren Sie Ihr eigenes Schmuckstück aus UV-Harz.
Eine schöne Geschenkidee für Weihnachten
Italiano :
Partecipate al Brunch creativo: create il vostro gioiello in resina UV.
Un’ottima idea regalo per Natale
Espanol :
Participe en un Brunch Creativo: cree su propia pieza de joyería en resina UV.
Una gran idea de regalo para Navidad
L’événement Brunch créatif Marans a été mis à jour le 2025-09-30 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin