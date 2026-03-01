Brunch

2 rue de l’ortenbourg Dambach-la-Ville Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28 11:30:00

fin : 2026-03-28 14:30:00

Date(s) :

2026-03-28

Participez au brunch mensuel de L’AtelierW !

Participez au brunch mensuel de L’AtelierW !

Nous vous proposerons une assiette salée et une assiette sucrée. Le menu est à venir…

Le tarif comprend une boisson froide, parmi celles sectionnées, et une boisson chaude. 0 .

2 rue de l’ortenbourg Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 9 82 29 06 50 contact@latelierw.alsace

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English :

Join us for L’AtelierW’s monthly brunch!

L’événement Brunch Dambach-la-Ville a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme du pays de Barr