Brunch Dambach-la-Ville
Brunch Dambach-la-Ville samedi 28 mars 2026.
Brunch
2 rue de l’ortenbourg Dambach-la-Ville Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-28 11:30:00
fin : 2026-03-28 14:30:00
Date(s) :
2026-03-28
Participez au brunch mensuel de L’AtelierW !
Participez au brunch mensuel de L’AtelierW !
Nous vous proposerons une assiette salée et une assiette sucrée. Le menu est à venir…
Le tarif comprend une boisson froide, parmi celles sectionnées, et une boisson chaude. 0 .
2 rue de l’ortenbourg Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 9 82 29 06 50 contact@latelierw.alsace
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English :
Join us for L’AtelierW’s monthly brunch!
L’événement Brunch Dambach-la-Ville a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme du pays de Barr