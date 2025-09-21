Brunch d’automne Châteauroux

Brunch d’automne Châteauroux dimanche 21 septembre 2025.

Brunch d’automne

4 Rue Alfred Dauvergne Châteauroux Indre

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 11:00:00

fin : 2025-09-21 15:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Le Colbert vous propose un brunch d’automne pour vous régaler !

Cocktail de bienvenue et buffet à volonté. 15 .

4 Rue Alfred Dauvergne Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 35 22 93

English :

An exceptional Easter brunch with Easter specialities and much more!

German :

Ein außergewöhnlicher Osterbrunch mit Osterspezialitäten und vielem mehr!

Italiano :

Un eccezionale brunch di Pasqua con specialità pasquali e molto altro ancora!

Espanol :

Un excepcional brunch de Pascua con especialidades pascuales y mucho más

L’événement Brunch d’automne Châteauroux a été mis à jour le 2025-08-26 par OT Châteauroux Berry Tourisme