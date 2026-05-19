Brunch de desserts au château Château Mondésir-Gazin Plassac
Brunch de desserts au château Château Mondésir-Gazin Plassac samedi 17 octobre 2026.
Plassac
Brunch de desserts au château Château Mondésir-Gazin
77 route de l’Estuaire Plassac Gironde
Tarif : 50 – 50 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 11:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Un brunch composé uniquement de desserts de haute volée, chacun magnifiant un ingrédient iconique de la pâtisserie française le citron de Menton, la fraise Gariguette, l’oeuf bio, le sucre de canne, le chocolat noir grand cru.
Un accord mets et vins sera proposé avec un vin blanc sec, un vin rouge fruité, un vin rouge structuré et un effervescent. .
77 route de l’Estuaire Plassac 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 09 63 40 mondesirgazin@gmail.com
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L’événement Brunch de desserts au château Château Mondésir-Gazin Plassac a été mis à jour le 2026-05-19 par Gironde Tourisme
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