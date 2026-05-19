Plassac

Brunch de desserts au château Château Mondésir-Gazin

77 route de l’Estuaire Plassac Gironde

Tarif : 50 – 50 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 11:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Un brunch composé uniquement de desserts de haute volée, chacun magnifiant un ingrédient iconique de la pâtisserie française le citron de Menton, la fraise Gariguette, l’oeuf bio, le sucre de canne, le chocolat noir grand cru.

Un accord mets et vins sera proposé avec un vin blanc sec, un vin rouge fruité, un vin rouge structuré et un effervescent. .

77 route de l’Estuaire Plassac 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 09 63 40 mondesirgazin@gmail.com

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English : Brunch de desserts au château Château Mondésir-Gazin

L’événement Brunch de desserts au château Château Mondésir-Gazin Plassac a été mis à jour le 2026-05-19 par Gironde Tourisme