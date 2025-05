Brunch de Fête des mères au Lou Granva – Hameau de l’Abbaye Grande-Rivière Château, 25 mai 2025 07:00, Grande-Rivière Château.

Jura

Hameau de l'Abbaye 23 Grande-Rivière Château Jura

Début : 2025-05-25

fin : 2025-05-25

2025-05-25

Venez fêter les mamans à l’hôtel restaurant Lou Granva

Au menu Filet de Daurade Royale et Filet de veau Label Rouge du Limousin en plat principal. Comme d’habitude, nous vous proposerons cocktail et mise en bouche ainsi qu’un joli buffet d’entrées et de desserts pour compléter ces mets délicats. .

Hameau de l’Abbaye 23

Grande-Rivière Château 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 11 13 info@hotellougranva.com

