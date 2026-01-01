Brunch de Juju Cothébroc Roulans

Brunch de Juju Cothébroc Roulans dimanche 4 janvier 2026.

Brunch de Juju

Cothébroc 26 Grande Rue Roulans Doubs

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date et horaire :
Début : 2026-01-04 11:00:00
fin : 2026-01-04 14:00:00

Date :
2026-01-04

Boisson chaude/froide
Gaufres patates douces
Oeuf au lard
Tartes salée
Fromage
Pain, beurre, confiture
Galette des rois
Fruits de saison
Granola/fromage blanc/miel

Sur place et uniquement sur réservation   .

Cothébroc 26 Grande Rue Roulans 25640 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 46 72 74  cothebroc@gmail.com

