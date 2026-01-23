Brunch de la Chandeleur L’ArTdoise Brasserie Maison Reims

Brunch de la Chandeleur

L’ArTdoise Brasserie Maison 2 Rue Gabriel Voisin Reims Marne

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif enfant

Début : 2026-02-01 11:00:00

fin : 2026-02-01 14:00:00

2026-02-01

Tout public

Brunch de la Chandeleur place à la gourmandise !

Célébrez la Chandeleur autour d’un brunch convivial et ultra-gourmand.

Pour l’occasion, notre cuisinier installe son stand de show cooking des crêpes artisanales préparées à la minute, sous vos yeux… à garnir selon toutes vos envies grâce à un large choix de toppings sucrés et réconfortants !

Un moment traditionnel et chaleureux à partager en famille ou entre amis, comme à la maison ! .

L’ArTdoise Brasserie Maison 2 Rue Gabriel Voisin Reims 51100 Marne Grand Est +33 3 26 05 41 80

