Brunch de la Chandeleur L’ArTdoise Brasserie Maison Reims dimanche 1 février 2026.
L’ArTdoise Brasserie Maison 2 Rue Gabriel Voisin Reims Marne
Tarif : 13 – 13 – EUR
Tarif enfant
Début : 2026-02-01 11:00:00
fin : 2026-02-01 14:00:00
2026-02-01
Tout public
Brunch de la Chandeleur place à la gourmandise !
Célébrez la Chandeleur autour d’un brunch convivial et ultra-gourmand.
Pour l’occasion, notre cuisinier installe son stand de show cooking des crêpes artisanales préparées à la minute, sous vos yeux… à garnir selon toutes vos envies grâce à un large choix de toppings sucrés et réconfortants !
Un moment traditionnel et chaleureux à partager en famille ou entre amis, comme à la maison ! .
L’ArTdoise Brasserie Maison 2 Rue Gabriel Voisin Reims 51100 Marne Grand Est +33 3 26 05 41 80
