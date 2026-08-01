AGENDA · Cubry
Brunch de la Familia au Domaine de Bournel Cubry
dimanche 9 août 2026 · Cubry
Informations pratiques
Cubry
Brunch de la Familia au Domaine de Bournel
Domaine de Bournel Cubry Doubs
Tarif : 29 – 29 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09 2026-08-30 2026-09-20
Le domaine de Bournel vous convie pour un brunch convivial et festif. .
Domaine de Bournel Cubry 25680 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 00 10
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English : Brunch de la Familia au Domaine de Bournel
L’événement Brunch de la Familia au Domaine de Bournel Cubry a été mis à jour le 2026-07-27 par OFFICE DE TOURISME DES 2 VALLEES VERTES