Brunch de la Reine – Saint-Mariens, 1 juin 2025

Gironde

Brunch de la Reine, 2 Lieu-dit Sotier, Saint-Mariens, Gironde

2025-06-01

2025-06-01

2025-06-01

2025-07-27

2025-08-10

Plus besoin d’aller en ville pour bruncher ! Avec le Domaine Maison de la Reine à Saint-Mariens, vous êtes au bon endroit ! Nathalie, Damien et Philippe vous accueillent chaleureusement et en toute simplicité pour un moment de partage comme ils savent le faire. Lors de ce brunch dégustez les vins de la propriété, accompagné de plateaux dégustatifs (salé, sucré, il y en a pour tous les goûts). Bref, un endroit sympa où les enfants peuvent courir sans danger pendant que vous profitez d’un brunch et où vous pourrez chiller. Pensez à embarquer vos boules de pétanque ou votre jeu de Molky afin de terminer ce brunch sur un moment convivial. .

2 Lieu-dit Sotier

Saint-Mariens 33620 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 74 87 42

