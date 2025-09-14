Brunch de la rue Dr Leroy Le Mans
Brunch de la rue Dr Leroy
centre-ville Le Mans Sarthe
Début : 2025-09-14 11:00:00
fin : 2025-09-14 15:00:00
2025-09-14
3ème édition.
Achetez vos produits chez vos artisans et commerçants ! Partagez un brunch gourmand rue du Docteur Leroy le 14 septembre prochain, de 11h à 15h. .
centre-ville Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
