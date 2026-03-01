Brunch de la Saint-Patrick au Relais Manderen

Manderen-Ritzing Moselle

Dimanche 2026-03-15 11:00:00

2026-03-15

Pour son brunch du mois de mars, le Relais Manderen vous propose de venir passer un bon moment sur le thème de la Saint-Patrick! Venez découvrir les spécialités irlandaises autour d’un buffet à volonté et d’une bière.

Réservations et infos supplémentaires via la billeterie en ligne; pour les groupes de plus de 8 personnes, merci de passer une réservation par téléphone ou courriel.Tout public

Manderen-Ritzing 57480 Moselle Grand Est +33 9 78 81 60 89 contact@relaismanderen.com

English :

For its March brunch, Le Relais Manderen invites you to come and enjoy a St. Patrick’s Day-themed brunch! Come and discover Irish specialities over an all-you-can-eat buffet and a beer.

Reservations and further information via online ticketing; for groups of 8 or more, please make a reservation by phone or e-mail.

