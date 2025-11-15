Brunch de la Vente des Vins Restaurant Monaka, Hôtel voco Beaune Cité des Vins Beaune

Brunch de la Vente des Vins

Restaurant Monaka, Hôtel voco Beaune Cité des Vins 3 Rue du Moulin-Noize Beaune Côte-d’Or

Tarif : 45 – 45 – 65 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 12:00:00

fin : 2025-11-15 14:00:00

Date(s) :

2025-11-15 2025-11-16

Brunch spécial Vente des Vins au restaurant Monaka ! ??

À l’occasion de la Vente des Vins, retrouvez notre brunch gourmand les samedi 15 et dimanche 16 novembre, de 12h à 14h.

Au programme petit-déjeuner généreux, buffet d’entrées, brasero et buffet de desserts tout ce qu’il faut pour un moment convivial et savoureux ?

45 € adulte

25 € enfant (-12 ans)

Option Champagne rosé illimité 65 €

Restaurant Monaka Hôtel voco Beaune, Cité des Vins

Réservations au 03 73 64 20 20

restaurant@monaka-restaurant.com

Pensez à réserver dès maintenant ! .

Restaurant Monaka, Hôtel voco Beaune Cité des Vins 3 Rue du Moulin-Noize Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 64 20 10 restaurant@monaka-restaurant.com

English : Brunch de la Vente des Vins

German : Brunch de la Vente des Vins

Italiano :

Espanol :

L’événement Brunch de la Vente des Vins Beaune a été mis à jour le 2025-11-04 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)