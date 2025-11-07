BRUNCH DE L’AGROALIMENTAIRE A CANY-BARVILLE Cany-Barville – Agence DIEPPE Cany-Barville

BRUNCH DE L’AGROALIMENTAIRE A CANY-BARVILLE Vendredi 7 novembre, 10h00 Cany-Barville – Agence DIEPPE Seine-Maritime

Début : 2025-11-07T10:00:00 – 2025-11-07T13:00:00

Fin : 2025-11-07T10:00:00 – 2025-11-07T13:00:00

Découvrez les entreprises de l’agroalimentaire de votre secteur à l’occasion de la 5ème édition de la #Semaine Nationale de l’Emploi Agroalimentaire# (SNEA) Profitez de cet événement pour venir à leur rencontre et échanger sur leurs opportunités d’emploi autour d’un moment convivial !

Un brunch est organisé de 11h à 14h avec des entreprises de l’agroalimentaire pour découvrir leurs produits, leur savoir-faire, leurs métiers.

Cany-Barville – Agence DIEPPE 76450 Cany-Barville Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandy

