Brunch de l’AOC Crémant de Bourgogne Chalon-sur-Saône

Brunch de l’AOC Crémant de Bourgogne

Place de l’Hôtel de Ville Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Venez déguster une sélection de mets locaux et de Crémant de Bourgogne lors d’un brunch convivial en plein air. Une occasion unique de célébrer ensemble les 50 ans de l’appellation en compagnie des producteurs et des amateurs de vin. .

Place de l’Hôtel de Ville Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté pilar.majan-castellanos@chalonsursaone.fr

