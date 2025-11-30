Brunch de l’Avent et rencontre vigneronne Thés les Saveurs Nuancées Saint-Estèphe
Brunch de l’Avent et rencontre vigneronne
Thés les Saveurs Nuancées 17 Route de Blanquet Saint-Estèphe Gironde
L’enseigne de thés les Saveurs Nuancées propose son Brunch de l’Avent autour de 20 mets à déguster, accompagnés de thés chauds et froids et d’une dégustation de vins du château Chatelys.
A cette occasion, vous pourrez rencontrer la propriétaire de ce domaine viticole, qui viendra vous raconter l’histoire du domaine et échanger avec les visiteurs.
Sur réservation. .
