Brunch de l’Avent et rencontre vigneronne Thés les Saveurs Nuancées Saint-Estèphe

Brunch de l’Avent et rencontre vigneronne

Thés les Saveurs Nuancées 17 Route de Blanquet Saint-Estèphe Gironde

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

L’enseigne de thés les Saveurs Nuancées propose son Brunch de l’Avent autour de 20 mets à déguster, accompagnés de thés chauds et froids et d’une dégustation de vins du château Chatelys.

A cette occasion, vous pourrez rencontrer la propriétaire de ce domaine viticole, qui viendra vous raconter l’histoire du domaine et échanger avec les visiteurs.

Sur réservation. .

Thés les Saveurs Nuancées 17 Route de Blanquet Saint-Estèphe 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 61 11 94 theslessaveursnuancees@gmail.com

