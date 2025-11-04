Brunch de l’emploi par l’Association Régionale des Entreprises Alimentaires Orléans – DT LOIRET Orléans

Brunch de l’emploi par l’Association Régionale des Entreprises Alimentaires Orléans – DT LOIRET Orléans mardi 4 novembre 2025.

Brunch de l’emploi par l’Association Régionale des Entreprises Alimentaires Mardi 4 novembre, 08h00 Orléans – DT LOIRET Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-04T08:00:00 – 2025-11-04T11:00:00

Fin : 2025-11-04T08:00:00 – 2025-11-04T11:00:00

L’ Agroalimentaire recrute, venez participer au Brunch de l’Emploi !

Un format court, dynamique, autour de dégustations, pour connaître les opportunités d’emploi autrement : • Rencontrer des entreprises et échanger avec les recruteurs • Découvrir leurs métiers et leur savoir-faire • Découvrir leurs produits

Orléans – DT LOIRET 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/515705 »}]

L’ Agroalimentaire recrute, venez participer au Brunch de l’Emploi ! La semaine de l’industrie La semaine de l’industrie agroalimentaire