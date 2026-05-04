Brunch de l’Eté Helfrantzkirch
Brunch de l’Eté Helfrantzkirch dimanche 5 juillet 2026.
Helfrantzkirch
Brunch de l’Eté
2 rue Charles Tschamber Helfrantzkirch Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-05 11:00:00
fin : 2026-07-05 17:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Brunch de l’été au Verger des Louves
Et si vous preniez le temps… vraiment ?
Le dimanche 5 juillet, on vous accueille au cœur du verger pour un moment hors du temps un brunch gourmand, de la musique live et une ambiance conviviale comme on les aime.
Installez-vous à l’ombre des arbres, profitez des saveurs sucrées-salées, laissez-vous porter par le groupe Second Hand… et savourez simplement l’instant.
Produits frais
Concert live
Cadre nature et détendu
Un dimanche comme on devrait en vivre plus souvent. .
2 rue Charles Tschamber Helfrantzkirch 68510 Haut-Rhin Grand Est +33 6 89 13 02 02 info@vergerdeslouves.fr
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English :
L’événement Brunch de l’Eté Helfrantzkirch a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue