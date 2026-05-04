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Brunch de l’Eté Helfrantzkirch

Brunch de l’Eté Helfrantzkirch dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : 2 rue Charles Tschamber

Ville : 68510 Helfrantzkirch

Département : Haut-Rhin

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Helfrantzkirch

Brunch de l’Eté

2 rue Charles Tschamber Helfrantzkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-05 11:00:00
fin : 2026-07-05 17:00:00

Date(s) :
2026-07-05

Brunch de l’été au Verger des Louves

Et si vous preniez le temps… vraiment ?

Le dimanche 5 juillet, on vous accueille au cœur du verger pour un moment hors du temps un brunch gourmand, de la musique live et une ambiance conviviale comme on les aime.

Installez-vous à l’ombre des arbres, profitez des saveurs sucrées-salées, laissez-vous porter par le groupe Second Hand… et savourez simplement l’instant.

Produits frais
Concert live
Cadre nature et détendu

Un dimanche comme on devrait en vivre plus souvent.   .

2 rue Charles Tschamber Helfrantzkirch 68510 Haut-Rhin Grand Est +33 6 89 13 02 02  info@vergerdeslouves.fr

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English :

L’événement Brunch de l’Eté Helfrantzkirch a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue