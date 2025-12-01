Brunch de Noël à l’Orangerie Chenonceaux
Brunch de Noël à l’Orangerie Chenonceaux samedi 20 décembre 2025.
Brunch de Noël à l’Orangerie
Rue du Château Chenonceaux Indre-et-Loire
Début : 2025-12-20 11:00:00
fin : 2026-01-04 15:00:00
2025-12-20
Brunch de Noël à l’Orangerie du Château de Chenonceau. Tous les jours du 20 décembre au 4 janvier de 11h à 15h.
Rue du Château Chenonceaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire info@chenonceau.com
English :
Christmas brunch at the Orangerie du Château de Chenonceau. Every day from December 20 to January 4, 11 a.m. to 3 p.m.
German :
Weihnachtsbrunch in der Orangerie des Schlosses Chenonceau. Täglich vom 20. Dezember bis zum 4. Januar von 11:00 bis 15:00 Uhr.
Italiano :
Brunch di Natale all’Orangerie del Castello di Chenonceau. Tutti i giorni dal 20 dicembre al 4 gennaio, dalle 11.00 alle 15.00.
Espanol :
Almuerzo de Navidad en la Orangerie del castillo de Chenonceau. Todos los días del 20 de diciembre al 4 de enero, de 11:00 a 15:00.
