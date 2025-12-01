Brunch de Noël Happy Dock Le Havre

Brunch de Noël

Happy Dock Chaussée Georges Pompidou Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-12-25 11:45:00

Le jeudi 15 décembre, plongez dans la magie des fêtes avec notre brunch de Noël !

Entourés de vos proches, savourez un moment doux, festif et gourmand dans l’ambiance chaleureuse de notre restaurant, spécialement décoré pour l’occasion.

Au programme

– Un buffet festif à volonté, imaginé et préparé par notre Chef

– Des douceurs de Noël à partager

– Une atmosphère conviviale et scintillante qui sent bon les fêtes

– Les places sont prisées alors réservez votre table dès maintenant via notre site et vivez un joli moment de fêtes au Happy Dock . .

